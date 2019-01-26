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Ученые узнали о тайных возможностях редактирования генов эмбрионов

Китайские ученые в ходе исследования узнали о тайных возможностях редактирования генов эмбрионов. Эксперимент был проведен под руководством профессора Хэ Цзянькуя.
Ученые узнали о тайных возможностях редактирования генов эмбрионов

Ученые отмечают, что в обществе осуждаются эксперименты по редактированию эмбриона. Однако без этого в будущем не обойтись. Они отмечают, что следует отличать генную терапию от кардинального изменения ДНК. В первом случае ученые лечат опасные вмешательства без вмешательства в геном. При кардинальном редактировании цепочки ДНК изменения могут затронуть следующие поколения. Ученые намерены изучить все риски и прийти к выводу по данному вопросу. Специалисты указывают, что редактирование генов эмбриона позволит лечить самые серьезные заболевания на генетическом уровне.

Медики считают, что данная методика позволит избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета. Кроме того, ученые собираются редактировать как умственные, так и физические возможности человека, что позволит увеличить выносливость, память и интеллектуальные возможности.

Ранее ученые установили, что в будущем человек сможет восстанавливать утраченные конечности благодаря геному аксолотля — виду мексиканской саламандры.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:14

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