Ученые узнали о тайных возможностях редактирования генов эмбрионов
Китайские ученые в ходе исследования узнали о тайных возможностях редактирования генов эмбрионов. Эксперимент был проведен под руководством профессора Хэ Цзянькуя.
Ученые отмечают, что в обществе осуждаются эксперименты по редактированию эмбриона. Однако без этого в будущем не обойтись. Они отмечают, что следует отличать генную терапию от кардинального изменения ДНК. В первом случае ученые лечат опасные вмешательства без вмешательства в геном. При кардинальном редактировании цепочки ДНК изменения могут затронуть следующие поколения. Ученые намерены изучить все риски и прийти к выводу по данному вопросу. Специалисты указывают, что редактирование генов эмбриона позволит лечить самые серьезные заболевания на генетическом уровне.
Медики считают, что данная методика позволит избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета. Кроме того, ученые собираются редактировать как умственные, так и физические возможности человека, что позволит увеличить выносливость, память и интеллектуальные возможности.
Ранее ученые установили, что в будущем человек сможет восстанавливать утраченные конечности благодаря геному аксолотля — виду мексиканской саламандры.
Ученые отмечают, что в обществе осуждаются эксперименты по редактированию эмбриона. Однако без этого в будущем не обойтись. Они отмечают, что следует отличать генную терапию от кардинального изменения ДНК. В первом случае ученые лечат опасные вмешательства без вмешательства в геном. При кардинальном редактировании цепочки ДНК изменения могут затронуть следующие поколения. Ученые намерены изучить все риски и прийти к выводу по данному вопросу. Специалисты указывают, что редактирование генов эмбриона позволит лечить самые серьезные заболевания на генетическом уровне.
Медики считают, что данная методика позволит избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета. Кроме того, ученые собираются редактировать как умственные, так и физические возможности человека, что позволит увеличить выносливость, память и интеллектуальные возможности.
Ранее ученые установили, что в будущем человек сможет восстанавливать утраченные конечности благодаря геному аксолотля — виду мексиканской саламандры.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:14