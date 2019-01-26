Анастасия Макеева спасла своих родителей от смерти

Анастасия Макеева часто общается со своими преданными поклонниками. Она постоянно делает публикации в социальных сетях. Несколько часов назад актриса показала фанатам в Instagram видео. Она рассказала, что ассоциирует 25 января с днем рождения Владимира Высоцкого и с Татьяниным днем. В комментарии Анастасия Макеева сообщила, что однажды в их доме в одной из комнат загорелась люстра, и будущая актриса, услышав странный треск, разбудила родителей, тем самым спасла их от смерти.Поклонники актрисы начали писать: "Слава Богу, что все обошлось", "Анастасия, я поражена вашим героизмом", "Значит, это хороший день не только для Вашей семьи, но и для всех нас!", "Молодец! Значит День МЧС и твой праздник!)", "Вы умница, родители - это самое дорогое в жизни". Всего за несколько часов видео Анастасии Макеевой просмотрели более 7500 тысяч пользователей Сети.