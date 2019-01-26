Андрей Черкасов поделился своим мнением о запуске нового телешоу «Спаси свою любовь»

«Это то, в чем должно быть заинтересовано государство!», - заявил ведущий «Дома-2» в недавнем прямом эфире.

«Это очень хороший проект!», - заявил Черкасов.





Не секрет, что многие телезрители «Дома-2» никак не могут дождаться того дня, когда в эфирах «ТНТ» покажут премьеру этой зимы, к которой осталось, как известно, несколько дней.Уже в следующий понедельник, 28 января на экраны выйдет новое шоу скандально-известной телестройки – «Спаси свою любовь», в котором пары, которые оказались на грани развода, будут пытаться сохранить свои отношения.Известно, что участвовать в проекте будут простые люди из разных уголков России, которые, несмотря на то, что до сих пор любят друг друга, планируют разводиться. Восемь пар, прошедших специальные кастинги, поселят на двух площадках реалити – на Поляне и на Сейшельских островах.По словам Андрея Черкасова, это телешоу является социальным проектом, которое носит в себе по-настоящему благородное предназначение – сберечь ячейку общества.Телезнаменитость отметил, что хорошо знаком с печальной статистикой разводов в РФ, поэтому хорошо понимает, что это нужно как-то исправлять. Шоу «Спаси свою любовь» будет демонстрировать проблемы, из-за которых зачастую разводятся люди. Решить же все эти проблемы семьям будут помогать ведущие, психологи, и различные специалисты, которые хорошо знают, как научиться идти на компромисс.