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Над Южной Америкой похожие на живых существ огни преследовали самолет

В небе над Южной Америкой похожие на живых существ огни бросились преследовать самолет. Инцидент удалось снять на видео, которое было обнародовано на просторах YouTube.
Над Южной Америкой похожие на живых существ огни преследовали самолет

Автор ролика отмечает, что во время полета в самолете внезапно заметил в иллюминаторе тройку сияющих шаров неизвестного происхождения. Объекты напоминали “живых существ”, свободно передвигаясь по воздушному пространству, периодически выстраиваясь в одну линию и снова “разбегаясь”. Спустя время НЛО внезапно скрылись из поля зрения наблюдателя. Отмечается, что сам самолет никакому воздействию со стороны странных “шаров” не подвергался.

Конспирологи уже отреагировали на видео, высказав несколько теорий относительно происхождения “огней”. Большинство из уфологов уверены, что это свидетельства активности представителей внеземных цивилизаций, ведущих наблюдение за жителями Земли, но не желая сообщать о себе открыто.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:20

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