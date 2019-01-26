Жители обнаружили гигантский сияющий круг в небе над Колумбией





На кадрах видео, снятого колумбийцами можно увидеть необычный светящийся объект, напоминающий огромный диск или сферу. Одни жители города при виде странной аномалии начинали креститься и произносить молитвы, другие очевидцы спешили спрятаться в зданиях, опасаясь, что яркий круг может навредить здоровью.Пользователи глобальной паутины поспешили отреагировать на видеозапись с загадочным светилом. Большинство верит: событие, не похожее на облако или радугу, связано с инопланетянами. Любители паранормальных явлений сообщили, что в небе над Велесом появился портал в другой мир. Были и те, кто уверен - на предоставленных кадрах ничто иное, как "божественное чудо".