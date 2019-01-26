Жители обнаружили гигантский сияющий круг в небе над Колумбией
Жители города Велес (Колумбия) обнаружили в небе гигантский сияющий круг. По словам очевидцев, явление было таким ярким, что на него было больно смотреть. Ролик с удивительным феноменом появился на видеохостинге YouTube.
На кадрах видео, снятого колумбийцами можно увидеть необычный светящийся объект, напоминающий огромный диск или сферу. Одни жители города при виде странной аномалии начинали креститься и произносить молитвы, другие очевидцы спешили спрятаться в зданиях, опасаясь, что яркий круг может навредить здоровью.
Пользователи глобальной паутины поспешили отреагировать на видеозапись с загадочным светилом. Большинство верит: событие, не похожее на облако или радугу, связано с инопланетянами. Любители паранормальных явлений сообщили, что в небе над Велесом появился портал в другой мир. Были и те, кто уверен - на предоставленных кадрах ничто иное, как "божественное чудо".
На кадрах видео, снятого колумбийцами можно увидеть необычный светящийся объект, напоминающий огромный диск или сферу. Одни жители города при виде странной аномалии начинали креститься и произносить молитвы, другие очевидцы спешили спрятаться в зданиях, опасаясь, что яркий круг может навредить здоровью.
Пользователи глобальной паутины поспешили отреагировать на видеозапись с загадочным светилом. Большинство верит: событие, не похожее на облако или радугу, связано с инопланетянами. Любители паранормальных явлений сообщили, что в небе над Велесом появился портал в другой мир. Были и те, кто уверен - на предоставленных кадрах ничто иное, как "божественное чудо".
В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00