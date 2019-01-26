АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

NASA узнало об изменениях в мозге астронавтов, происходящих под воздействием гравитации

В результате исследования американских ученых, проведенного при поддержке NASA, выяснилось, какие изменения в головном мозге астронавтов происходят под воздействием гравитации во время космического полета. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Daily Mail.

NASA узнало об изменениях в мозге астронавтов, происходящих под воздействием гравитации

Ученые из Колледжа здоровья и человеческих достижений Университета Флориды изучили материалы сканирования мозга 15 космонавтов до и после пребывания в космосе. Они обнаружили изменения в белом веществе, обычно связанные с долгосрочными процессами, такими, как старение. Ухудшение наблюдалось, в том числе, и в областях, ответственных за движение и обработку сенсорной информации.

Под воздействием гравитации мозговая жидкость скапливается у основания головного мозга, и главный орган центральной нервной системы как будто «высоко плавает» в черепе. Это может играть ключевую роль в состоянии, называемом нейро-глазным синдромом, связанным с космическим полетом. После возвращения космонавтов на землю эти изменения, как правило, еще наблюдаются в течение нескольких недель, однако в некоторых случаях процесс адаптации может длиться месяцами.

В перспективе специалисты намерены провести повторное сканирование через шесть месяцев после космического полета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Макеева спасла своих
Жители обнаружили гигантский сияющий
В интернете опубликованы рендеры нового
Дмитрий Дмитренко признался, что его
Алексей Ягудин назвал “грязью и дном”
YouTube планирует удалить из
В небе над ЮАР замечен загадочный НЛО в
Илья Яббаров заявил, что многие девушки
Volkswagen выделит производство
Мадонна удивила подписчиков своим
Андрей Черкасов поделился своим мнением
Ведущая программы "Доброе утро"
Родственников Меган Маркл вновь застали
Диетолог Маргарита Королева рассказала
Новый iPhone может получить датчик газа
NASA узнало об изменениях в мозге
Валерий Блюменкранц поругался со своей
Ученые рассказали, почему не стоит
Виктория Лопырева оправдалась за
Разработчики Metro: Exodus представили
Станислав Садальский при знакомстве с
В Сети опубликованы первые кадры
В 86-летнем возрасте скончался
Эксперты назвали регионы России с самым
Ксения Собчак прикоснулась к своему
Ученые: У похожей на Солнце протозвезды
Мошенники используют имя Сергея
В Свердловской области после ДТП с
Видео «самой милой драки» кота и голубя
В Забайкалье в шахте погибли два
Просмотреть все новости