NASA узнало об изменениях в мозге астронавтов, происходящих под воздействием гравитации





В результате исследования американских ученых, проведенного при поддержке NASA, выяснилось, какие изменения в головном мозге астронавтов происходят под воздействием гравитации во время космического полета. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Daily Mail.Ученые из Колледжа здоровья и человеческих достижений Университета Флориды изучили материалы сканирования мозга 15 космонавтов до и после пребывания в космосе. Они обнаружили изменения в белом веществе, обычно связанные с долгосрочными процессами, такими, как старение. Ухудшение наблюдалось, в том числе, и в областях, ответственных за движение и обработку сенсорной информации.Под воздействием гравитации мозговая жидкость скапливается у основания головного мозга, и главный орган центральной нервной системы как будто «высоко плавает» в черепе. Это может играть ключевую роль в состоянии, называемом нейро-глазным синдромом, связанным с космическим полетом. После возвращения космонавтов на землю эти изменения, как правило, еще наблюдаются в течение нескольких недель, однако в некоторых случаях процесс адаптации может длиться месяцами.В перспективе специалисты намерены провести повторное сканирование через шесть месяцев после космического полета.