В интернете опубликованы рендеры нового Renault Captur
Автоконцерн Renault будет стараться и в дальнейшем сохранять высокие показатели продаж кроссовера Captur, делая его самой популярной моделью в сегменте SUV. Разработчики уже подготовили глобальное обновление для транспортного средства.
Зарубежные эксперты, представляющие сайт motor1.com предположили, как выглядит последнее поколение Renault Captur. Скорее всего, внешний вид машины практически не изменится, а вот задний профиль крыши будет слегка наклонным. Планируются изменения в оптике, которая станет обладать новыми фирменными ДХО С-образной формы. Интерьер будет более сдержанным, чем на данный момент, а сам автомобиль получит сходство с Megane и Talisman последней генерации.
Платформа Renault-Nissan CMF-B станет основой модели, среди прочих характеристик стоит выделить новый 1,3-литровый турбомотор или 1,5-литровый dCi с доработанной системой фильтрации выхлопных газов. Транспортное средство дебютирует на рынке уже в конце нынешнего года, считают эксперты.
Зарубежные эксперты, представляющие сайт motor1.com предположили, как выглядит последнее поколение Renault Captur. Скорее всего, внешний вид машины практически не изменится, а вот задний профиль крыши будет слегка наклонным. Планируются изменения в оптике, которая станет обладать новыми фирменными ДХО С-образной формы. Интерьер будет более сдержанным, чем на данный момент, а сам автомобиль получит сходство с Megane и Talisman последней генерации.
Платформа Renault-Nissan CMF-B станет основой модели, среди прочих характеристик стоит выделить новый 1,3-литровый турбомотор или 1,5-литровый dCi с доработанной системой фильтрации выхлопных газов. Транспортное средство дебютирует на рынке уже в конце нынешнего года, считают эксперты.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:55