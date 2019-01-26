В небе над ЮАР замечен загадочный НЛО в форме “пирамиды”





Автор фото не пожелал раскрывать свою личность, но отметил, что в тот день прогуливался по улице. Тогда же он решил сделать несколько снимков горной местности, не заметив сперва ничего достойного внимания. После переноса материалов на компьютер мужчина рассмотрел кадры получше, заметив там странный НЛО, напоминающий по форме пирамиду. Объект словно завис в небе, и автор фотографий не думает, что запечатлел облако, поскольку оно выглядят иным образом.По мнению очевидца, НЛО сделан из металла, имея внушительные размеры. Конспирологи уже отреагировали на публикацию, начав озвучивать собственные предположения на этот счет. Некоторые выразили уверенность в том, что “пирамида” имеет внеземное происхождение.