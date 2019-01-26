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Валерий Блюменкранц поругался со своей новой возлюбленной Ириной Пинчук

Бывший супруг Таты Абрамсон Валерий Блюменкранц поругался со своей новой возлюбленной Ириной Пинчук.

Как стало известно, не успели Валерий и Ирина покинуть Сейшельские острова и вернуться на Поляну, как сразу же поругались. Оказалось, что произошедшее шокировало саму Пинчук, которая, по ее словам, не была готова к подобному повороту событий.

Валерий Блюменкранц поругался со своей новой возлюбленной Ириной Пинчук

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, в котором Ирина жалуется Роману Капаклы на то, что ее избранник не нашел даже минуты, чтобы ей все объяснить, а просто перестал выходить на связь. По словам Пинчук, она боится, что из-за ссоры Валерий может опять загулять.

Впрочем, будущий супруг Марины Африкантовой заявил, что уже знает причину, из-за которой Блюменкранц покинул Периметр. Выяснилось, что Валерий намерено попросил у руководства реалити-шоу «Дом-2» дать ему выходной, так как ему стыдно даже говорить с Ириной.

«К сожалению, его стыд за самого себя, перекрывает сострадание относительно тебя. У него сейчас так. У него сейчас очень большой стыд к самому себе. Ему стыдно! Клянусь!», - заявил Роман Ирине.


Валерий Блюменкранц поругался со своей новой возлюбленной Ириной Пинчук

Также Капаклы указал Пинчук на то, что ей не следует думать, что Блюменкранц поехал зажигать по ночным клубам или приводить мысли в порядок после какого-то неприятного момента, который произошел между ними.

«Ему стыдно!», - постоянно повторял Роман избраннице Валерия.

К слову, некоторые телезрители уверены, что Блюменкранц намерено поссорился с Пинчук, чтобы спокойно уехать и встретиться со своей бывшей женой и единственной дочерью.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45

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