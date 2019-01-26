Валерий Блюменкранц поругался со своей новой возлюбленной Ириной Пинчук

«К сожалению, его стыд за самого себя, перекрывает сострадание относительно тебя. У него сейчас так. У него сейчас очень большой стыд к самому себе. Ему стыдно! Клянусь!», - заявил Роман Ирине.

«Ему стыдно!», - постоянно повторял Роман избраннице Валерия.

Как стало известно, не успели Валерий и Ирина покинуть Сейшельские острова и вернуться на Поляну, как сразу же поругались. Оказалось, что произошедшее шокировало саму Пинчук, которая, по ее словам, не была готова к подобному повороту событий.Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, в котором Ирина жалуется Роману Капаклы на то, что ее избранник не нашел даже минуты, чтобы ей все объяснить, а просто перестал выходить на связь. По словам Пинчук, она боится, что из-за ссоры Валерий может опять загулять.Впрочем, будущий супруг Марины Африкантовой заявил, что уже знает причину, из-за которой Блюменкранц покинул Периметр. Выяснилось, что Валерий намерено попросил у руководства реалити-шоу «Дом-2» дать ему выходной, так как ему стыдно даже говорить с Ириной.Также Капаклы указал Пинчук на то, что ей не следует думать, что Блюменкранц поехал зажигать по ночным клубам или приводить мысли в порядок после какого-то неприятного момента, который произошел между ними.К слову, некоторые телезрители уверены, что Блюменкранц намерено поссорился с Пинчук, чтобы спокойно уехать и встретиться со своей бывшей женой и единственной дочерью.