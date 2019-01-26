Алексей Ягудин назвал “грязью и дном” высказывания журналистов популярного спортивного портала из-за Алины Загитовой
Алексей Ягудин назвал “грязью и дном” высказывания журналистов одного из популярных на территории России спортивных онлайн-порталов. Соответствующий гневный пост фигурист опубликовал в своем профиле Instagram.
На личной странице Алексей Ягудин опубликовал скриншот из статьи популярного портала, где представлен заголовок статьи. Последняя посвящена спортивной деятельности Алины Загитовой, а именно ее нескольким последним поражениям, которые шли подряд. По мнению фигуриста, своими статьями и даже комментариями под публикацией портал в очередной раз доказывает, что является “грязью”, предпочитая “топить” спортсменов вместо поддержки. “Дно”, — написал Ягудин в адрес сайта, поздравив отечественных фигуристов с хорошим результатом на чемпионате Европы.
Реакция подписчиков на слова Алексея Ягудина оказалась неоднозначной. Некоторые фигуриста в его заявлениях поддержали, пока другие сочли высказывания владельца аккаунта чрезмерно резкими.
На личной странице Алексей Ягудин опубликовал скриншот из статьи популярного портала, где представлен заголовок статьи. Последняя посвящена спортивной деятельности Алины Загитовой, а именно ее нескольким последним поражениям, которые шли подряд. По мнению фигуриста, своими статьями и даже комментариями под публикацией портал в очередной раз доказывает, что является “грязью”, предпочитая “топить” спортсменов вместо поддержки. “Дно”, — написал Ягудин в адрес сайта, поздравив отечественных фигуристов с хорошим результатом на чемпионате Европы.
Реакция подписчиков на слова Алексея Ягудина оказалась неоднозначной. Некоторые фигуриста в его заявлениях поддержали, пока другие сочли высказывания владельца аккаунта чрезмерно резкими.
Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:47