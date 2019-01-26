Алексей Ягудин назвал “грязью и дном” высказывания журналистов популярного спортивного портала из-за Алины Загитовой





На личной странице Алексей Ягудин опубликовал скриншот из статьи популярного портала, где представлен заголовок статьи. Последняя посвящена спортивной деятельности Алины Загитовой, а именно ее нескольким последним поражениям, которые шли подряд. По мнению фигуриста, своими статьями и даже комментариями под публикацией портал в очередной раз доказывает, что является “грязью”, предпочитая “топить” спортсменов вместо поддержки. “Дно”, — написал Ягудин в адрес сайта, поздравив отечественных фигуристов с хорошим результатом на чемпионате Европы.Реакция подписчиков на слова Алексея Ягудина оказалась неоднозначной. Некоторые фигуриста в его заявлениях поддержали, пока другие сочли высказывания владельца аккаунта чрезмерно резкими.