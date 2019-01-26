Volkswagen выделит производство автокомпонентов в отдельный бренд
Volkswagen выделил производство автокомпонентов в отдельный бренд Volkswagen Group Components. По мнению представителей автомобильной компании, это укрепит позиции немецких производителей на рынке.
Впервые о новом подразделении в Volkswagen заговорили три года назад. Volkswagen Group Components позволит сосредоточиться на развитии отдельных продуктов и повысить эффективность работы. На сегодняшний день автокомпоненты под немецким брендом производятся на 61 заводе во многих странах мира, где работают 80 тысяч человек. Они собирают двигатели, электроприводы, коробки переключения передач, рулевое управление и многое другое. Благодаря созданию отдельного бренда компания станет крупнейшим поставщиком в мире. По словам председателя совета директоров нового бренда Томаса Шмолла, данное решение также позволит оптимизировать производственные процессы и оптимально загрузить предприятия концерна.
Одной из главных задач Volkswagen на сегодняшний день является развитие электромобилей. Под новым брендом будет нарощены мощности для производства компонентов электрокаров и усовершенствования технических возможностей предприятий компании.
Ранее сообщалось, что компания Volkswagen выпустила 5-миллионный внедорожник Tiguan.
Впервые о новом подразделении в Volkswagen заговорили три года назад. Volkswagen Group Components позволит сосредоточиться на развитии отдельных продуктов и повысить эффективность работы. На сегодняшний день автокомпоненты под немецким брендом производятся на 61 заводе во многих странах мира, где работают 80 тысяч человек. Они собирают двигатели, электроприводы, коробки переключения передач, рулевое управление и многое другое. Благодаря созданию отдельного бренда компания станет крупнейшим поставщиком в мире. По словам председателя совета директоров нового бренда Томаса Шмолла, данное решение также позволит оптимизировать производственные процессы и оптимально загрузить предприятия концерна.
Одной из главных задач Volkswagen на сегодняшний день является развитие электромобилей. Под новым брендом будет нарощены мощности для производства компонентов электрокаров и усовершенствования технических возможностей предприятий компании.
Ранее сообщалось, что компания Volkswagen выпустила 5-миллионный внедорожник Tiguan.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:25