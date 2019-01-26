Ведущая программы "Доброе утро" Екатерина Стриженова рассказала о съемках в немецком фильме

Популярная российская телеведущая отметила, что актерам Александре Никифоровой, Дмитрию Щербине и Андрею Руденскому, снимающимся в турецко-российском сериале, отлично удается разговаривать на иностранном языке. Она вспомнила, как ей однажды пришлось сниматься в немецкой кинокартине и учить роль на чужом языке, добиваясь идеального произношения. Телеведущая призналась, что такие роли являются серьезным испытанием даже для профессионалов.Фильм "Султан моего сердца" очень понравился Екатерине Стриженовой. Знаменитость сообщила: эпизод с конфликтами в гареме заставил ее задуматься и представить, могла ли она сама жить так в мусульманской стране. Подписчицы артистки отметили в комментариях, что бороться за внимание супруга с другими "женами" они никогда бы не смогли и так же, как и телеведущая, восхитились игрой российских актеров