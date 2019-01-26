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Ведущая программы "Доброе утро" Екатерина Стриженова рассказала о съемках в немецком фильме

Екатерина Стриженова вспомнила, как снялась в немецком фильме. Ведущая программы "Доброе утро" рассказала об этом своим поклонникам в Instagram после просмотра сериала "Султан моего сердца". Телезвезду очень удивило, как российским актерам удается говорить на турецком языке.

Ведущая программы "Доброе утро" Екатерина Стриженова рассказала о съемках в немецком фильме

Популярная российская телеведущая отметила, что актерам Александре Никифоровой, Дмитрию Щербине и Андрею Руденскому, снимающимся в турецко-российском сериале, отлично удается разговаривать на иностранном языке. Она вспомнила, как ей однажды пришлось сниматься в немецкой кинокартине и учить роль на чужом языке, добиваясь идеального произношения. Телеведущая призналась, что такие роли являются серьезным испытанием даже для профессионалов.

Фильм "Султан моего сердца" очень понравился Екатерине Стриженовой. Знаменитость сообщила: эпизод с конфликтами в гареме заставил ее задуматься и представить, могла ли она сама жить так в мусульманской стране. Подписчицы артистки отметили в комментариях, что бороться за внимание супруга с другими "женами" они никогда бы не смогли и так же, как и телеведущая, восхитились игрой российских актеров



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:08

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