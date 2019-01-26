Родственников Меган Маркл вновь застали за публичным выяснением отношений





После брака с представителем королевской семьи Меган Маркл решила оборвать связи с родственниками. Виной всему то, что родные неоднократно пытались посредством славы герцогини Сассекской привлечь к себе внимание и заработать, выдавая пикантные подробности о бывшей актрисе. На этот раз участниками конфликта оказались Тайлер Дули, племянник Меган Маркл, а также сестра Саманта. Молодой человек накануне побывал на телешоу, после чего позволил себе написать в соцсетях, что родственница жены принца Гарри спекулирует на имени актрисы только ради получения финансовой выгоды.В ответ Саманта грубо заявила, что Дули больше не может считаться членом ее семьи. При этом в своей речи родственница Маркл не скупилась на нецензурную брань. По мнению СМИ, такие “разборки” родни заставляют бывшую актрису ощущать себя неловко.