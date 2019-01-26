Родственников Меган Маркл вновь застали за публичным выяснением отношений
Родственники Меган Маркл вновь были замечены журналистами во время попыток выяснить отношения прямо на публике. Сначала краснеть супруге принца Гарри приходилось за сестру и отца, а теперь к ним присоединился племянник бывшей актрисы.
После брака с представителем королевской семьи Меган Маркл решила оборвать связи с родственниками. Виной всему то, что родные неоднократно пытались посредством славы герцогини Сассекской привлечь к себе внимание и заработать, выдавая пикантные подробности о бывшей актрисе. На этот раз участниками конфликта оказались Тайлер Дули, племянник Меган Маркл, а также сестра Саманта. Молодой человек накануне побывал на телешоу, после чего позволил себе написать в соцсетях, что родственница жены принца Гарри спекулирует на имени актрисы только ради получения финансовой выгоды.
В ответ Саманта грубо заявила, что Дули больше не может считаться членом ее семьи. При этом в своей речи родственница Маркл не скупилась на нецензурную брань. По мнению СМИ, такие “разборки” родни заставляют бывшую актрису ощущать себя неловко.
После брака с представителем королевской семьи Меган Маркл решила оборвать связи с родственниками. Виной всему то, что родные неоднократно пытались посредством славы герцогини Сассекской привлечь к себе внимание и заработать, выдавая пикантные подробности о бывшей актрисе. На этот раз участниками конфликта оказались Тайлер Дули, племянник Меган Маркл, а также сестра Саманта. Молодой человек накануне побывал на телешоу, после чего позволил себе написать в соцсетях, что родственница жены принца Гарри спекулирует на имени актрисы только ради получения финансовой выгоды.
В ответ Саманта грубо заявила, что Дули больше не может считаться членом ее семьи. При этом в своей речи родственница Маркл не скупилась на нецензурную брань. По мнению СМИ, такие “разборки” родни заставляют бывшую актрису ощущать себя неловко.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04