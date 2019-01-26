В 86-летнем возрасте скончался композитор Мишель Легран





Широким массам Мишель Легран запомнился прежде всего, как автор множества композиций для популярных кинофильмов. В частности, за свою многолетнюю карьеру уже покойный режиссер успел сочинить порядка 800 песен и мелодий, которые прозвучали по меньшей мере в 250 лентах. К примеру, работы французского композитора звучали в “Шербурских зонтиках”. Является Легран и обладателем ряда престижных премий, в их числе имеются “Оскар” и “Золотой глобус”.Родился и рос артист в семьей музыкантов, поэтому любовь к творчеству у него проявлялась с детства. Уже в десятилетнем возрасте Мишель Легран стал учиться в консерватории в Париже, закончив ее в 1952 году. Сотрудничал композитор и с рядом своих известных коллег, среди них Эдит Пиаф и Фрэнк Синатра, а также многие другие.