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Ксения Собчак прикоснулась к своему «герою»

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак разместила в личном микроблоге провокационный пост.

За считанные часы вызывающий видеоролик телезнаменитости набрал почти 700 тысяч просмотров.

Ксения Собчак прикоснулась к своему «герою»

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак продолжает поражать и эпатировать интернет-пользователей своими парадоксальными поступками и публикациями в социальных сетях. По мнению фолловеров, звезда просто пытается отвлечь публику от недавней истории, когда ее любимый супруг Максим Виторган имел конфликт с известным режиссером Константином Богомоловым.

Впрочем, Собчак не ожидала, что ее новый пост вызовет настолько большое количество гневных комментариев. Дело в том, что на своей свежей публикации, радостная Ксения прикасается к обнаженной груди незнакомого мужчины, тело которого полностью покрыто татуировками.

Ксения Собчак прикоснулась к своему «герою»

Под видеозаписью экс-ведущая «Дома-2» отметила, что здесь могла бы быть реклама какого-то тату-салона. Нужно сказать, что некоторые подписчики Собчак узнали мужчину, к которому она с удовольствием прикасается. По мнению фолловеров, это нападающий московской футбольной команды «Локомотив» - Федор Смолов.

За несколько часов свежий пост Ксении набрал почти 700 тысяч просмотров и огромнейшее количество нелицеприятных комментариев.

«Собчак, негоже прикасаться к другим мужчинам, особенно если учесть тот факт, что у Вас есть супруг! Виторган куда привлекательней Смолова!», - подметила одна из подписчиц Собчак.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05

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