Новый iPhone может получить датчик газа
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что новый iPhone может получить датчик утечки газа. Специалисты Apple запатентовали новую технологию.
Согласно данным патентной документации, устройство будет оснащено газоанализатором, который сможет найти токсичные и опасные для организма человека газы. Речь идет о соединениях азота, углерода, метана и серы. Многие из приведенных веществ входят в состав бытового газа.
По словам экспертов, новое поколение iPhone может прийти на замену домашним датчикам. Предполагается, что смартфон не только будет информировать владельца об опасности, но и автоматически сообщать об этом в экстренные службы.
Ранее эксперты рассказали, как iPhone может помочь во время стихийных бедствий. Устройство можно использовать в качестве рации, фонаря, сирены, а также справочника.
Согласно данным патентной документации, устройство будет оснащено газоанализатором, который сможет найти токсичные и опасные для организма человека газы. Речь идет о соединениях азота, углерода, метана и серы. Многие из приведенных веществ входят в состав бытового газа.
По словам экспертов, новое поколение iPhone может прийти на замену домашним датчикам. Предполагается, что смартфон не только будет информировать владельца об опасности, но и автоматически сообщать об этом в экстренные службы.
Ранее эксперты рассказали, как iPhone может помочь во время стихийных бедствий. Устройство можно использовать в качестве рации, фонаря, сирены, а также справочника.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:55