Диетолог Маргарита Королева рассказала о правильном питании детей в школах





Маргарита Королева считает- для того чтобы питание в школах было правильным, нужно использовать только свежие продукты. Недопустимо готовить перемороженную или сильно переваренную еду, поскольку она теряет полезные компоненты и микроэлементы, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем. Диетолог считает, что в школе нужно употреблять фрукты, рыбу, мясные блюда, молочные продукты и овощи, тогда ребенок получит большое количество полезных веществ.Специалист уверяет, что более 49% хронических заболеваний у детей возникают в школьные годы. По этой причине родители обязаны контролировать питание своего наследника в школе.