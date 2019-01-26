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Диетолог Маргарита Королева рассказала о правильном питании детей в школах

Маргарита Королева, которая является известным диетологом, рассказала, каким должно быть правильное питание детей в школах. Также специалист сообщила, что большое значение в этом имеет обработка продуктов.

Диетолог Маргарита Королева рассказала о правильном питании детей в школах

Маргарита Королева считает- для того чтобы питание в школах было правильным, нужно использовать только свежие продукты. Недопустимо готовить перемороженную или сильно переваренную еду, поскольку она теряет полезные компоненты и микроэлементы, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем. Диетолог считает, что в школе нужно употреблять фрукты, рыбу, мясные блюда, молочные продукты и овощи, тогда ребенок получит большое количество полезных веществ.

Специалист уверяет, что более 49% хронических заболеваний у детей возникают в школьные годы. По этой причине родители обязаны контролировать питание своего наследника в школе.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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