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Виктория Лопырева оправдалась за употребление алкоголя во время беременности

Виктория Лопырева решила оправдаться за употребление алкоголя во время беременности. Причиной критики в адрес модели стало ее фото, опубликованное недавно в Instagram.
Виктория Лопырева оправдалась за употребление алкоголя во время беременности

На снимке Виктория Лопырева позирует в компании певицы Ханны, удерживая в руках бокал с вином. Поклонники тут же начали критиковать экс-невесту Николая Баскова, посчитав, что она позволяет себе употреблять спиртное, находясь в положении. Некоторые назвали знаменитость “плохой матерью”, появлялись и другие обвинения. Сама теледива решила не терпеть оскорблений и ответить хейтерам. Оказалось, что красное вино в небольших объемах употреблять Лопыревой порекомендовал ее лечащий врач. Он отметил, что такая практика окажется полезной не только для матери, но и для будущего малыша.

Поддерживающие бывшую избранницу Баскова фолловеры согласились, что небольшое количество вина не станет угрозой для будущего ребенка. Они призвали Викторию Лопыреву игнорировать недоброжелателей и не подвергать свой организм стрессу, учитывая скорые роды.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:36

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