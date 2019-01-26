Ученые рассказали, почему не стоит отказываться от углеводов





Углеводы, считающиеся нездоровыми веществами, вызывающими ожирение, на самом деле имеют полезные свойства. Результаты исследования, основанного на 240 научных работах, говорят о том, что богатые на углеводы продукты могут улучшать состояние человеческого здоровья.Так, наблюдалось снижение уровня смертности на 15-30%, риска появления сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака, сахарного диабета 2 типа у тех, кто употреблял 25-30 г продуктов, содержащих углеводы. Значительное снижение веса, холестерина и кровяного давления показали результаты с употреблением большого количества клетчатки и употребление пищи с низким гликемическим индексом.По мнению специалистов, углеводы имеют большое количество микроэлементов и других полезных веществ, необходимых для организма человека. Это витамин В, помогающий поддерживать здоровье нервной системы; антиоксидант - селен, который защищает клетки и поддерживает иммунитет. В углеводной пище есть также цинк, необходимый для создания новых клеток, и магний, высвобождающий энергию из продуктов.