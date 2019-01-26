Ученые рассказали, почему не стоит отказываться от углеводов
Ученые провели исследование и выяснили, почему не стоит отказываться от углеводов. Специалисты из Университета Тафтса (Массачусетс, США) рассказали: эти вещества повышают содержание здоровых бактерий кишечника и влияют на улучшение некоторых иммунных реакций. Результаты исследования публикует Daily Mail.
Углеводы, считающиеся нездоровыми веществами, вызывающими ожирение, на самом деле имеют полезные свойства. Результаты исследования, основанного на 240 научных работах, говорят о том, что богатые на углеводы продукты могут улучшать состояние человеческого здоровья.
Так, наблюдалось снижение уровня смертности на 15-30%, риска появления сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака, сахарного диабета 2 типа у тех, кто употреблял 25-30 г продуктов, содержащих углеводы. Значительное снижение веса, холестерина и кровяного давления показали результаты с употреблением большого количества клетчатки и употребление пищи с низким гликемическим индексом.
По мнению специалистов, углеводы имеют большое количество микроэлементов и других полезных веществ, необходимых для организма человека. Это витамин В, помогающий поддерживать здоровье нервной системы; антиоксидант - селен, который защищает клетки и поддерживает иммунитет. В углеводной пище есть также цинк, необходимый для создания новых клеток, и магний, высвобождающий энергию из продуктов.
Углеводы, считающиеся нездоровыми веществами, вызывающими ожирение, на самом деле имеют полезные свойства. Результаты исследования, основанного на 240 научных работах, говорят о том, что богатые на углеводы продукты могут улучшать состояние человеческого здоровья.
Так, наблюдалось снижение уровня смертности на 15-30%, риска появления сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака, сахарного диабета 2 типа у тех, кто употреблял 25-30 г продуктов, содержащих углеводы. Значительное снижение веса, холестерина и кровяного давления показали результаты с употреблением большого количества клетчатки и употребление пищи с низким гликемическим индексом.
По мнению специалистов, углеводы имеют большое количество микроэлементов и других полезных веществ, необходимых для организма человека. Это витамин В, помогающий поддерживать здоровье нервной системы; антиоксидант - селен, который защищает клетки и поддерживает иммунитет. В углеводной пище есть также цинк, необходимый для создания новых клеток, и магний, высвобождающий энергию из продуктов.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:44