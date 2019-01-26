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Разработчики Metro: Exodus представили системные требования игры

Разработчики шутера Metro: Exodus из студии 4A Games за месяц до релиза игры опубликовали её системные требования. Как и коллеги из Ubisoft, украинские специалисты указали приблизительную производительность при разных графических настройках.
Разработчики Metro: Exodus представили системные требования игры

Для того, чтобы Metro: Exodus на минимальных настройках графики, выдавая хотя бы 30 FPS, необходимы следующие параметры: не менее 8 ГБ ОЗУ, процессор Intel Core i5-4440 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (или же её близкий аналог AMD Radeon HD 7870). Для 60 FPS потребуется более мощный процессор из серии Intel Core i7, а также более производительная видеокарта. Высокие и ультравысокие настройки графики обеспечиваются следующими техническими характеристиками компьютера: в качестве ОС подойдет исключительно Windows 10, самые последние версии процессора Intel Core i7 (или Intel Core i9), и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или RTX 2080 Ti.

Напомним, что выход игры запланирован на вторую половину февраля на всех основных игровых платформах. Примечательно, что шутер выйдет в один день с новым творением Ubisoft - Far Cry New Dawn (сюжетное продолжение пятой части франшизы).



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:26

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