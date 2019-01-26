В Свердловской области после ДТП с двумя авто погиб один человек и пятеро пострадали





Согласно данным от представителей ГИБДД, зафиксирована авария на 6 км трассы, соединяющей Екатеринбург с Нижним Тагилом. Находясь за рулем Lada Largus, водитель легковушки потерял управление над транспортом, допустив выезд на встречную полосу. Именно там случилось столкновение с Honda. От удара передняя часть кузова в Lada оказалась смята до такой степени, что выбраться самостоятельно из салона пассажиры не смогли. Один из участников ДТП, 32-летний мужчина, скончался от серьезных травм. Для извлечения его тела пришлось задействовать специнструменты.Еще пятеро граждан вследствие аварии пострадали, одним из них является шестилетний ребенок, о состоянии участников ДТП сведения не уточняются. Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками органов правопорядка.