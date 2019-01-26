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В Забайкалье в шахте погибли два человека

В Следственном комитете сообщили, что в Забайкальском крае в шахте погибли два человека. Инцидент произошел на Ново-Широкинском руднике в селе Широкая (Газимуро-Заводской район).
В Забайкалье в шахте погибли два человека

По факту гибели мужчины и женщины 22 и 25 лет начата проверка. Они работали горными инженерами На данный момент следователи пообщались с руководителями и сотрудниками предприятия. Правоохранители затребовали документацию, журналы проведения работ и должностные инструкции работников.

По данным следствия, горняки находились в штреке шахты, где в пятницу проводились взрывные работы согласно плану. Погибшие исследовали территорию забоя и проводили необходимые замеры. Точная причина смерти двоих людей будет названа по итогам проведения медицинской экспертизы патологоанатомами. На предприятии добывают и обогащают золотополиметаллические руды, которые экспортируются в Китай и Казахстан. Численность рабочих более 1 тысячи человек.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:46

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