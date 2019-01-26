В Забайкалье в шахте погибли два человека





По факту гибели мужчины и женщины 22 и 25 лет начата проверка. Они работали горными инженерами На данный момент следователи пообщались с руководителями и сотрудниками предприятия. Правоохранители затребовали документацию, журналы проведения работ и должностные инструкции работников.По данным следствия, горняки находились в штреке шахты, где в пятницу проводились взрывные работы согласно плану. Погибшие исследовали территорию забоя и проводили необходимые замеры. Точная причина смерти двоих людей будет названа по итогам проведения медицинской экспертизы патологоанатомами. На предприятии добывают и обогащают золотополиметаллические руды, которые экспортируются в Китай и Казахстан. Численность рабочих более 1 тысячи человек.