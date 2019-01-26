Беременная Алена Савкина заявила, что теперь точно знает, какой мужчина ей нужен
Младшая сестра Ольги Рапунцель – Алена Савкина заговорила о личной жизни.
Будущая мамочка дала понять поклонникам, что после рождения малыша займется поиском того «единственного», который сможет не только сделать ее счастливой женщиной, но и станет хорошим отцом для ее сына.
Всем известно, что совсем скоро Рапунцель-младшая впервые познает радость материнства. Девушка до сих пор напрочь отказывается разделять свое счастье с биологическим папой малыша – Ильей Яббаровым. Более того, Алена заявляет, что не даст своему сыну фамилию и отчество его отца, так как намерена в одиночку заниматься воспитанием ребенка.
Вчера беременная Савкина разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась поклонникам, что любит свою жизнь за то, что она подарила ей такой важный сюрприз – материнство.
По словам Рапунцель-младшей, на данный момент она не спешит с личной жизнью, так как сейчас главным ее мужчиной является ее будущий сынок, ради которого она намерена делать все и даже то, что будет превышать ее возможности.
Также Алена указала в своем свежем посте на то, что теперь точно знает, какого мужчину она будет искать. Савкина убеждена, что ценнее настоящей, верной и взаимной любви в этой жизни нет ничего. Впрочем, девушка не намерена бросаться на шею первому встречному, так как для нее очень важными являются не слова, а поступки мужчины.
Будущая мамочка дала понять поклонникам, что после рождения малыша займется поиском того «единственного», который сможет не только сделать ее счастливой женщиной, но и станет хорошим отцом для ее сына.
Всем известно, что совсем скоро Рапунцель-младшая впервые познает радость материнства. Девушка до сих пор напрочь отказывается разделять свое счастье с биологическим папой малыша – Ильей Яббаровым. Более того, Алена заявляет, что не даст своему сыну фамилию и отчество его отца, так как намерена в одиночку заниматься воспитанием ребенка.
Вчера беременная Савкина разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась поклонникам, что любит свою жизнь за то, что она подарила ей такой важный сюрприз – материнство.
«Это самой прекрасное чувство на свете!», - подчеркнула Алена.
По словам Рапунцель-младшей, на данный момент она не спешит с личной жизнью, так как сейчас главным ее мужчиной является ее будущий сынок, ради которого она намерена делать все и даже то, что будет превышать ее возможности.
«Буду мамой, и папой», - отметила будущая мамочка.
Также Алена указала в своем свежем посте на то, что теперь точно знает, какого мужчину она будет искать. Савкина убеждена, что ценнее настоящей, верной и взаимной любви в этой жизни нет ничего. Впрочем, девушка не намерена бросаться на шею первому встречному, так как для нее очень важными являются не слова, а поступки мужчины.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43