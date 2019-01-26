АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Беременная Алена Савкина заявила, что теперь точно знает, какой мужчина ей нужен

Младшая сестра Ольги Рапунцель – Алена Савкина заговорила о личной жизни.

Будущая мамочка дала понять поклонникам, что после рождения малыша займется поиском того «единственного», который сможет не только сделать ее счастливой женщиной, но и станет хорошим отцом для ее сына.

Беременная Алена Савкина заявила, что теперь точно знает, какой мужчина ей нужен

Всем известно, что совсем скоро Рапунцель-младшая впервые познает радость материнства. Девушка до сих пор напрочь отказывается разделять свое счастье с биологическим папой малыша – Ильей Яббаровым. Более того, Алена заявляет, что не даст своему сыну фамилию и отчество его отца, так как намерена в одиночку заниматься воспитанием ребенка.

Вчера беременная Савкина разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась поклонникам, что любит свою жизнь за то, что она подарила ей такой важный сюрприз – материнство.

«Это самой прекрасное чувство на свете!», - подчеркнула Алена.


Беременная Алена Савкина заявила, что теперь точно знает, какой мужчина ей нужен

По словам Рапунцель-младшей, на данный момент она не спешит с личной жизнью, так как сейчас главным ее мужчиной является ее будущий сынок, ради которого она намерена делать все и даже то, что будет превышать ее возможности.

«Буду мамой, и папой», - отметила будущая мамочка.

Также Алена указала в своем свежем посте на то, что теперь точно знает, какого мужчину она будет искать. Савкина убеждена, что ценнее настоящей, верной и взаимной любви в этой жизни нет ничего. Впрочем, девушка не намерена бросаться на шею первому встречному, так как для нее очень важными являются не слова, а поступки мужчины.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева оправдалась за
Разработчики Metro: Exodus представили
Станислав Садальский при знакомстве с
В Сети опубликованы первые кадры
В 86-летнем возрасте скончался
Эксперты назвали регионы России с самым
Ксения Собчак прикоснулась к своему
Ученые: У похожей на Солнце протозвезды
Мошенники используют имя Сергея
В Свердловской области после ДТП с
Видео «самой милой драки» кота и голубя
В Забайкалье в шахте погибли два
Беременная Алена Савкина заявила, что
Продюсер Андрей Разин высказал
Москва заняла первое место в рейтинге
Ольга Рапунцель поставила ультиматум
Ученые назвали самые яркие космические
Кристина Орбакайте с семьей "покорила"
Ольга Бузова полностью оплатила своим
Mitsubishi Eclipse Cross получит новый
Водостойкий микрофлюидный чип помог
В Беларуси автомастерская превратила
В США зафиксированы массовые маневры
Полина Гагарина на китайском телешоу
Ксения Бородина ответила на обвинения
Бывшая любовница Егора Крида рассказала
Дети Ларисы Гузеевой проведали мать на
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа
Немецкая журналистка отказалась считать
Владимир Машков удостоен “Золотого
Просмотреть все новости