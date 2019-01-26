Станислав Садальский при знакомстве с Владимиром Высоцким назвал Марину Влади “толстой теткой”

По словам Садальского, с Высоцким ему посчастливилось познакомиться на Одесской киностудии. Вместе с артистом присутствовала и его супруга Марина Влади, ожидавшая поэта на скамье у входа в бильярдную. Тогда женщина проявила нетерпение, а сам журналист оказался переполнен ощущением собственной значимости, подойдя к избраннице Высоцкого и спросив у последнего, кто “эта толстая тетка”. Музыкант возмутился, что это его жена, и тогда Садальский понял свою ошибку.Вспомнил актер и том, что в ленте “Место встречи изменить нельзя”, успевшей стать культовой, Марина Влади вполне бы могла воплотить на экранах Варю Синичкину, а еще ей бы подошла роль Клавдии – любовницы Горбатого. Однако худсовет “забраковал” возлюбленную Владимира Высоцкого, мотивировав это тем, что у нее была “небезупречная репутация”.