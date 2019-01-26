В Сети опубликованы первые кадры «Однажды в Голливуде»





Фанаты творчества Квентина Тарантино с нетерпением ждут выхода на экраны его новой картины «Однажды в Голливуде». Недавно в интернет-сети появилось несколько первых кадров из этого фильма. Кинолента должна быть выпущена в конце июля текущего года. Главные роли сыграют такие знаменитые актеры, как Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.В одном из своих интервью Квентин Тарантино рассказал, что почти 5 лет он работал над сценарием к фильму «Однажды в Голливуде». Режиссер очень рад показать зрителю Лос-Анджелес и Голливуд конца 60-х годов. Также знаменитость сообщил, что его новая кинокартина имеет много общего с его известным фильмом под названием «Криминальное чтиво».