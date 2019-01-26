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В Сети опубликованы первые кадры «Однажды в Голливуде»

В интернет-сети были опубликованы первые кадры кинокартины под названием «Однажды в Голливуде». Режиссером данного фильма стал Квентин Тарантино.

В Сети опубликованы первые кадры «Однажды в Голливуде»

Фанаты творчества Квентина Тарантино с нетерпением ждут выхода на экраны его новой картины «Однажды в Голливуде». Недавно в интернет-сети появилось несколько первых кадров из этого фильма. Кинолента должна быть выпущена в конце июля текущего года. Главные роли сыграют такие знаменитые актеры, как Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.

В Сети опубликованы первые кадры «Однажды в Голливуде»

В одном из своих интервью Квентин Тарантино рассказал, что почти 5 лет он работал над сценарием к фильму «Однажды в Голливуде». Режиссер очень рад показать зрителю Лос-Анджелес и Голливуд конца 60-х годов. Также знаменитость сообщил, что его новая кинокартина имеет много общего с его известным фильмом под названием «Криминальное чтиво».



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:13

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