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Эксперты назвали регионы России с самым грязным воздухом

Эксперты Минприроды составили рейтинг и назвали регионы Российской Федерации с самым грязным воздухом. Первое место занял Забайкальский край.
Эксперты назвали регионы России с самым грязным воздухом

При составлении рейтинга его авторы опирались на данные проб атмосферного воздуха, взятые в 2017 году, а также превышение загрязняющими веществами уровня предельно допустимой концентрации за сутки. После Забайкальского края в списке разместились Хакасия и Мурманская область. Места с четвертого по восьмое достались Красноярскому краю, Ленинградской области, Москве, Сахалину и Кемеровской области. Две последних строчки оказались за Волгоградом и Екатеринбургом.

Отметим, что не так давно специалисты назвали самые благоприятные с экологической точки зрения регионы страны. Первое место досталось Тамбовской области, также высокие показатели у Алтая и Алтайского края. Примечательно, что в список попал Санкт-Петербург, хотя область числится среди загрязненных.

Что касается самых грязных городов, то в рейтинге 2017 года оказались Биробиджан, Благовещенск, Зима и Красноярск.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:07

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