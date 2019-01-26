Эксперты назвали регионы России с самым грязным воздухом





При составлении рейтинга его авторы опирались на данные проб атмосферного воздуха, взятые в 2017 году, а также превышение загрязняющими веществами уровня предельно допустимой концентрации за сутки. После Забайкальского края в списке разместились Хакасия и Мурманская область. Места с четвертого по восьмое достались Красноярскому краю, Ленинградской области, Москве, Сахалину и Кемеровской области. Две последних строчки оказались за Волгоградом и Екатеринбургом.Отметим, что не так давно специалисты назвали самые благоприятные с экологической точки зрения регионы страны. Первое место досталось Тамбовской области, также высокие показатели у Алтая и Алтайского края. Примечательно, что в список попал Санкт-Петербург, хотя область числится среди загрязненных.Что касается самых грязных городов, то в рейтинге 2017 года оказались Биробиджан, Благовещенск, Зима и Красноярск.