Ольга Рапунцель поставила ультиматум руководству «Дома-2»





Нужно сказать, что новость о том, что Ольгу Сударкину выгнали с телепроекта «Дом-2» стала для многих телезрителей очень неожиданной, ведь все хорошо понимали, что на истории, которую «заварила» в Периметре девушка, шоу может очень хорошо подзаработать.Хотя бы потому, что Ольга то и дело спешила выполнить все команды руководства реалити, не боясь при этом ни кармы, ни судебных разбирательств. Сама Сударкина не единожды заявляла поклонникам «Дома-2», что никогда не покинет проект по собственному желанию, так как понимает, что это ее место.Считанные часы в Сети появилось сообщение, которое объясняет, почему Сударкину выгнали за ворота. Как выяснилось, судьбу Ольги решила ее соперница за сердце Дмитрия Дмитренко – Ольга Рапунцель. Отметим, что длинноволосая красавица является одной из самых рейтинговых участниц «Дом-2» за все время его существования.Оказывается, что Рапунцель поспешила воспользоваться своим положением и поставила ультиматум руководству реалити-шоу. Ольга заявила администрации, что если они не уберут с проекта Сударкину, то все ее семейство тут же соберет свои вещи и покинет Периметр.Также «бренд» телестройки указала на то, что сделает все, чтобы на проекте больше не появилась и ее младшая сестра Алена Савкина (Рапунцель-младшая) и мать Татьяна Владимировна Григоревская.Очевидно, что руководству не оставалось другого выбора, как выгнать с проекта девушку, которая могла своей симпатией к Дмитренко лишить их одних из самых топовых участников.