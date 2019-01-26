Ученые: У похожей на Солнце протозвезды обнаружен ключевой компонент развития ДНК и РНК





Вокруг звезды, находящейся в пределах Млечного Пути, учеными зафиксированы пребиотические молекулы, предшествующие развитию ДНК и РНК. Если верить аккредитованной научной теории, именуемой “гипотезой мира РНК”, до зарождения жизни на Земле жизни сразу после образования планеты имелись ее прото-формы. Речь идет о первобытных геномах, построены которые на базе рибонуклеиновой кислоты. Следы организмов с ДНК на Земле возникли порядка 3,7 млрд лет назад, что можно считать одной из первых геномов.Состоят ДНК и РНК из азотистых оснований, образующих прочие молекулы, выступающие в качестве предшественников названных соединений. Научные сотрудники пытаются выяснить, каким образом создаются биологические макромолекулы, изучая следы последних в космосе.