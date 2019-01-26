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Мошенники используют имя Сергея Лазарева в своих аферах

Прославленный российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал в Instagram подписчикам, как мошенники используют его имя в своих аферах. Этот факт очень возмутил певца и он сообщил фанатам: не стоит участвовать в мнимых розыгрышах, переводя аферистам деньги.

Мошенники используют имя Сергея Лазарева в своих аферах

35-летний Лазарев заявил на своей странице в Instagram, что никаких розыгрышей он не проводил и не собирается. Если какие-то акции и будут проводиться, то только в официальном аккаунте. "Это развод", - возмущается артист.

Большинство подписчиков поп-звезды поняли, что призы разыгрывает не Сергей Лазарев, а те, кто хочет нажиться на его известном имени. Подозрительный аккаунт был заблокирован фанатами ещё до предупреждения кумира: "Сразу так и поняла! Не понимаю, кто может вестись на это", "Заблокировала сразу", "Обнаглели", "Совести у людей нет. Как можно портить репутацию честного человека".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55

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