Видео «самой милой драки» кота и голубя набирает популярность в Сети
Среди интернет-пользователей набирает популярность видео «самой милой драки» между котом и голубем. Ролик был опубликован на сайте «Я плакал».
На первых секундах видео можно увидеть голубя, и рыжего кота, сидящих практически рядом. Животным не удалось долго ладить между собой, и в итоге они начали драться. Первым удар нанёс шерстяной домашний любимец, попытавшись «прибрать» птицу к своим лапам, а также схватил за шею.
Впрочем, голубь неожиданно начал давать отпор коту, клюя его в ответ. Пользователям так и не довелось увидеть, чем закончилась дружеская драка между соперниками, ведь ролик обрывается в разгар «конфликта».
На первых секундах видео можно увидеть голубя, и рыжего кота, сидящих практически рядом. Животным не удалось долго ладить между собой, и в итоге они начали драться. Первым удар нанёс шерстяной домашний любимец, попытавшись «прибрать» птицу к своим лапам, а также схватил за шею.
Впрочем, голубь неожиданно начал давать отпор коту, клюя его в ответ. Пользователям так и не довелось увидеть, чем закончилась дружеская драка между соперниками, ведь ролик обрывается в разгар «конфликта».
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:47