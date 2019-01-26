Видео «самой милой драки» кота и голубя набирает популярность в Сети





На первых секундах видео можно увидеть голубя, и рыжего кота, сидящих практически рядом. Животным не удалось долго ладить между собой, и в итоге они начали драться. Первым удар нанёс шерстяной домашний любимец, попытавшись «прибрать» птицу к своим лапам, а также схватил за шею.Впрочем, голубь неожиданно начал давать отпор коту, клюя его в ответ. Пользователям так и не довелось увидеть, чем закончилась дружеская драка между соперниками, ведь ролик обрывается в разгар «конфликта».