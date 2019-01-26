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Видео «самой милой драки» кота и голубя набирает популярность в Сети

Среди интернет-пользователей набирает популярность видео «самой милой драки» между котом и голубем. Ролик был опубликован на сайте «Я плакал».
Видео «самой милой драки» кота и голубя набирает популярность в Сети

На первых секундах видео можно увидеть голубя, и рыжего кота, сидящих практически рядом. Животным не удалось долго ладить между собой, и в итоге они начали драться. Первым удар нанёс шерстяной домашний любимец, попытавшись «прибрать» птицу к своим лапам, а также схватил за шею.

Впрочем, голубь неожиданно начал давать отпор коту, клюя его в ответ. Пользователям так и не довелось увидеть, чем закончилась дружеская драка между соперниками, ведь ролик обрывается в разгар «конфликта».



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:47

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