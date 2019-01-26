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Продюсер Андрей Разин высказал намерение подать на Первый канал в суд

Отечественный продюсер Андрей Разин высказал свое намерение подать в суд на Первый канал. На такой шаг он решится в том случае, если телеканал продолжит нападки на семью покойного Евгения Осина.
Продюсер Андрей Разин высказал намерение подать на Первый канал в суд

По мнению Андрея Разина, фигуру самого Осина и его семейства необходимо оставить в покое. В частности, возмущают продюсера выпуски шоу “Пусть говорят”, куда приглашаются “сомнительные” гости, нарочно выступающие с провокациями в адрес родных умершего. Сам шоумен решительно против такой практики, призывая прекратить вмешательство в личную жизнь покойного Евгения Осина. В случае “поливания” семьи последнего “грязью” в эфире Разин серьезно настроен подать на Первый канал в суд.
Продюсер Андрей Разин высказал намерение подать на Первый канал в суд

По словам продюсера, семья Осина уже устала от таких “преследований”, не желая посещать различные телешоу даже за внушительные гонорары. Андрей Разин убежден, что родные любили покойного музыканта, и его смерть для них оказалась значительным ударом. В то же время внебрачная дочь Евгения Осина Настя к судебному разбирательству намерена привлечь непосредственно Разина.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:39

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