Продюсер Андрей Разин высказал намерение подать на Первый канал в суд





По мнению Андрея Разина, фигуру самого Осина и его семейства необходимо оставить в покое. В частности, возмущают продюсера выпуски шоу “Пусть говорят”, куда приглашаются “сомнительные” гости, нарочно выступающие с провокациями в адрес родных умершего. Сам шоумен решительно против такой практики, призывая прекратить вмешательство в личную жизнь покойного Евгения Осина. В случае “поливания” семьи последнего “грязью” в эфире Разин серьезно настроен подать на Первый канал в суд.По словам продюсера, семья Осина уже устала от таких “преследований”, не желая посещать различные телешоу даже за внушительные гонорары. Андрей Разин убежден, что родные любили покойного музыканта, и его смерть для них оказалась значительным ударом. В то же время внебрачная дочь Евгения Осина Настя к судебному разбирательству намерена привлечь непосредственно Разина.