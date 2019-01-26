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Ольга Бузова полностью оплатила своим подругам и сестре Анне поездку в Куршевель

Новоявленная российская певица Ольга Бузова оказалась не такой жадной, как считали многие пользователи Сети.

Не секрет, что свой 33-й день рождение Ольга решила отпраздновать особенно масштабно. Вместе с близкими подругами и младшей сестрой Анной Бузова отправилась в Куршевель, откуда до сих пор продолжает выкладывать в личный микроблог огромнейшее количество фотографий, видеозаписей и Stories.

Ольга Бузова полностью оплатила своим подругам и сестре Анне поездку в Куршевель

Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что именно новоиспеченная артистка полностью оплатила своим подругам и сестре Анне поездку в Куршевель.

Несмотря на то, что многие преданные поклонники Ольги восприняли ее поступок довольно спокойно, ведь понимают, что их любимица хорошо зарабатывает, поэтому может себе позволить такую роскошь, многочисленные недоброжелатели Бузовой буквально накинулись на ведущую «Дома-2».

Ольга Бузова полностью оплатила своим подругам и сестре Анне поездку в Куршевель

По словам злопыхателей, Ольга просто не знает, как правильно распоряжаться большими деньгами, поэтому и начала раскидываться ими налево и направо. Некоторые антифанаты Бузовой и вовсе заявили, чтобы певица отдавала вырученные деньги с концертов в детские дома или в дома престарелых.

«Бузова, ты не умеешь распоряжаться большими деньгами, поэтому и спешишь все и всем оплатить! Лучше вложи их во что-то по-настоящему важное!», «Ольга, я понимаю, что это Ваши лучшие подруги и родная младшая сестра, но лучше бы Вы все эти деньги отдали в детский дом или в дом престарелых! Это было бы + в Вашу карму», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09

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