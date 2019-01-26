Москва заняла первое место в рейтинге электронных правительств ООН





Специалисты ООН разработали специальный индекс онлайн-обслуживания местного населения. Во внимание принимались технические и содержательные стороны сайтов городов, качество предоставляемых услуг, а также меры по повышению участия в жизни населенного пункта при помощи электронных сервисов, инициируемых местными властями. Москва набрала 55 баллов из 60 возможных и вошла в группу городов «очень высокого уровня» онлайн-обслуживания. На втором месте оказался Кейптаун, а на третьем Таллин.Также в топ-10 оказались столицы Великобритании, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Италии, Польши и австралийский Сидней. Всего в рейтинг попали 40 городов.