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Москва заняла первое место в рейтинге электронных правительств ООН

В департаменте экономически-социальных вопросов ООН составили рейтинг электронных правительств городов из стран-участниц организации. В списке Москва заняла первое место.
Москва заняла первое место в рейтинге электронных правительств ООН

Специалисты ООН разработали специальный индекс онлайн-обслуживания местного населения. Во внимание принимались технические и содержательные стороны сайтов городов, качество предоставляемых услуг, а также меры по повышению участия в жизни населенного пункта при помощи электронных сервисов, инициируемых местными властями. Москва набрала 55 баллов из 60 возможных и вошла в группу городов «очень высокого уровня» онлайн-обслуживания. На втором месте оказался Кейптаун, а на третьем Таллин.

Также в топ-10 оказались столицы Великобритании, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Италии, Польши и австралийский Сидней. Всего в рейтинг попали 40 городов.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:28

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