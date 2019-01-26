Ученые назвали самые яркие космические события в 2019 году





До конца года жители Земли смогут наблюдать два внушительных по своей интенсивности метеоритных потока. Подразумевается, что за час количество падающих метеоров превысит 100 единиц. Первым станет поток Персеиды, пик его ожидается в середине августа, далее идут Геминиды, их земляне смогут увидеть уже в декабре 2019. Еще одно яркое событие — прохождение Меркурия по диску Солнца, наблюдать за процессом возможность имеется не ранее 11 ноября. Процесс достаточно редкий, и следующий такой случай ожидается на ранее 2032 года.До конца года, со слов научных сотрудников, жителей Земли ожидают два полноценных солнечных затмения, но весьма вероятно, что посмотреть на них россияне не смогут. Первый случай произойдет 2 июля, второй — 26 декабря.