Кристина Орбакайте с семьей "покорила" Пирамиду Солнца в Мексике

Кристина Орбакайте вместе с родными, а также поп-королем отечественного шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым недавно прилетела в Мексику. Путешественников очень заинтересовала Пирамида Солнца, расположенная в городе Теотиуакан.На опубликованных певицей кадрах в Instagram можно заметить, что на вершине довольно ветрено, но Кристину Орбакайте и ее семью этот факт нисколько не смутил: они выглядят счастливыми, так как смогли побывать в удивительном месте.Филипп Киркоров также поделился с поклонниками новостью о том, что ему удалось "добраться до 8 чуда мексиканского света". Он показал снимок в Instagram, где позирует с Кристиной Орбакайте и ее близкими на фоне Пирамиды Солнца. Фанатам очень понравились публикации звезд и они отметили, что это - лучший отдых, о котором можно только мечтать.