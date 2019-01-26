Кристина Орбакайте с семьей "покорила" Пирамиду Солнца в Мексике
Известная российская исполнительница Кристина Орбакайте рассказала подписчикам личного блога Instagram, как она с семьей "покорила" Пирамиду Солнца в Мексике. Звезда опубликовала ролик, где она с мужем Михаилом Земцовым и сыном Дени наслаждается панорамой с 64-метрового строения.
Кристина Орбакайте вместе с родными, а также поп-королем отечественного шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым недавно прилетела в Мексику. Путешественников очень заинтересовала Пирамида Солнца, расположенная в городе Теотиуакан.
На опубликованных певицей кадрах в Instagram можно заметить, что на вершине довольно ветрено, но Кристину Орбакайте и ее семью этот факт нисколько не смутил: они выглядят счастливыми, так как смогли побывать в удивительном месте.
Филипп Киркоров также поделился с поклонниками новостью о том, что ему удалось "добраться до 8 чуда мексиканского света". Он показал снимок в Instagram, где позирует с Кристиной Орбакайте и ее близкими на фоне Пирамиды Солнца. Фанатам очень понравились публикации звезд и они отметили, что это - лучший отдых, о котором можно только мечтать.
Кристина Орбакайте вместе с родными, а также поп-королем отечественного шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым недавно прилетела в Мексику. Путешественников очень заинтересовала Пирамида Солнца, расположенная в городе Теотиуакан.
На опубликованных певицей кадрах в Instagram можно заметить, что на вершине довольно ветрено, но Кристину Орбакайте и ее семью этот факт нисколько не смутил: они выглядят счастливыми, так как смогли побывать в удивительном месте.
Филипп Киркоров также поделился с поклонниками новостью о том, что ему удалось "добраться до 8 чуда мексиканского света". Он показал снимок в Instagram, где позирует с Кристиной Орбакайте и ее близкими на фоне Пирамиды Солнца. Фанатам очень понравились публикации звезд и они отметили, что это - лучший отдых, о котором можно только мечтать.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:13