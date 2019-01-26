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Mitsubishi Eclipse Cross получит новый двигатель

Японские разработчики заявили, что кросс-купе Mitsubishi Eclipse Cross получит новый двигатель через год после выхода на рынок. Также в ходе рестайлинга автомобиль оснастят новой трансмиссией.
Mitsubishi Eclipse Cross получит новый двигатель

Уже в текущем году в продаже появится модель с дизельным силовым блоком тактовой частотой 388 Нм при 2000 об/мин. Данная версия будет иметь систему полного привода и трансмиссию в виде восьмискоростной автоматической коробки переключения передач. Также автомобиль получил систему активного управления тормозом на поворотах. Эта функция будет доступна в модификации с системой переднего привода, а также бортовой телематикой Mitsubishi Connect. Кроме того, Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся и новыми дизайнерскими решениями во внешнем виде, которые касаются легкосплавных дисков диаметром 16 дюймов.

Производители отмечают, что все изменения были произведены в честь годовщины выхода автомобиля на рынок. За один год по всему миру было продано более 80 тысяч единиц кросс-купе. На европейском рынке продажи составили 33 тысячи, что является рекордным показателем для японских разработчиков. В России модель разошлась тиражом в 2,9 тысяч.

Mitsubishi Eclipse Cross поступил в продажу в апреле прошлого года. Для Mitsubishi это первый опыт работы в сегменте кросс-купе. Под капотом автомобиля разработчики разместили двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия шестискоростная «механика» или вариатор. Стоимость модели составляет от 1,4 до 2,2 млн рублей в зависимости от модификации.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:07

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