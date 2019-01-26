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Водостойкий микрофлюидный чип помог ученым проанализировать пот пловцов

Ученым впервые удалось проанализировать пот пловцов прямо в воде, для чего использовался микрофлюидный чип, отличающийся своей влагостойкостью. Работа проводилась экспертами из США, представляющими Северо-Западный университет.
Водостойкий микрофлюидный чип помог ученым проанализировать пот пловцов

Носимый микрофлюидный сенсор отличается уникальной способностью осуществлять сбор, хранение, а также анализ пота человека даже во время нахождения последнего в воде. Посредством представленного чипа авторам проекта удалось определить не только потливость у граждан, а также и уровни хлоридов, имеющихся в поте человека в процессе плавания или, к примеру, поездки на велосипеде.

Предложенный научными работниками микрофлюидный чип может оказаться хорошим аналогом актуального сейчас химического анализа, который более затратный, и требует больше времени. Создавался сенсор из гибкого полимерного материала, насчитывая несколько слоев. Кроме того, устройство может найти свое применение в области медицины и военной сфере, уже проведены его первые испытания.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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