Водостойкий микрофлюидный чип помог ученым проанализировать пот пловцов





Носимый микрофлюидный сенсор отличается уникальной способностью осуществлять сбор, хранение, а также анализ пота человека даже во время нахождения последнего в воде. Посредством представленного чипа авторам проекта удалось определить не только потливость у граждан, а также и уровни хлоридов, имеющихся в поте человека в процессе плавания или, к примеру, поездки на велосипеде.Предложенный научными работниками микрофлюидный чип может оказаться хорошим аналогом актуального сейчас химического анализа, который более затратный, и требует больше времени. Создавался сенсор из гибкого полимерного материала, насчитывая несколько слоев. Кроме того, устройство может найти свое применение в области медицины и военной сфере, уже проведены его первые испытания.