Ксения Бородина ответила на обвинения Кати Жужи
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина ответила своей бывшей подруге Кате Жуже на ее обвинения.
По словам Бородиной, Жужа опять хочет попиариться на ее имени.
Несколько часов в Интернете появилось интервью Айзы Анохиной, в котором она рассказала об интрижке Влада Соколовского с бывшей ведущей телестройки «Дом-2» Катей Жужей, чему у нее есть подтверждения, ведь ее близкие знакомые видели, как звезды вместе проводили время в загородной гостинице.
В свою очередь Катя не стала молчать и заявила, что никогда не имела интимных отношений с бывшим супругом Риты Дакоты, а также указала на то, что Анохина неспроста продолжает выливать на нее грязь, так как является близкой подругой ее экс-приятельницы Ксении Бородиной.
Стоит напомнить, что несколько лет назад Ксюша и Катя разругались на почве того, что Бородиной казалось, что Жужа за счет ее имени пытается добиться большей популярности. В итоге телезнаменитости перестали быть закадычными подругами и до сих пор отказываются комментировать личную жизнь друг друга.
Вот и на сегодняшний день Ксения убеждена, что Катя хочет попиариться на ее имени. По словам Бородиной, она не понимает, почему Жужа сделала именно такие выводы, так как она лично к всей этой ситуации не имеет никакого отношения.
В беседе с Super Бородина отметила, что уже устала от того, что Жужа, которая является менее интересной, то и дело приплетает ее имя почти во всех своих интервью.
По словам Бородиной, Жужа опять хочет попиариться на ее имени.
Несколько часов в Интернете появилось интервью Айзы Анохиной, в котором она рассказала об интрижке Влада Соколовского с бывшей ведущей телестройки «Дом-2» Катей Жужей, чему у нее есть подтверждения, ведь ее близкие знакомые видели, как звезды вместе проводили время в загородной гостинице.
В свою очередь Катя не стала молчать и заявила, что никогда не имела интимных отношений с бывшим супругом Риты Дакоты, а также указала на то, что Анохина неспроста продолжает выливать на нее грязь, так как является близкой подругой ее экс-приятельницы Ксении Бородиной.
Стоит напомнить, что несколько лет назад Ксюша и Катя разругались на почве того, что Бородиной казалось, что Жужа за счет ее имени пытается добиться большей популярности. В итоге телезнаменитости перестали быть закадычными подругами и до сих пор отказываются комментировать личную жизнь друг друга.
Вот и на сегодняшний день Ксения убеждена, что Катя хочет попиариться на ее имени. По словам Бородиной, она не понимает, почему Жужа сделала именно такие выводы, так как она лично к всей этой ситуации не имеет никакого отношения.
«Это дело Влада, Риты и всех прочих людей», - подчеркнула ведущая «Дома-2».
В беседе с Super Бородина отметила, что уже устала от того, что Жужа, которая является менее интересной, то и дело приплетает ее имя почти во всех своих интервью.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33