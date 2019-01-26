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В Беларуси автомастерская превратила “Волгу” в мечту коллекционера

Сотрудники одной из автомастерских Беларуси решили отреставрировать “Волгу”. В итоге транспортное средство обзавелось уникальными чертами, превратившись в мечту коллекционера.
В Беларуси автомастерская превратила “Волгу” в мечту коллекционера

Сотрудники мастерской RoadCarsMasters решили выпустить практический фильм о создании улучшенной версии “Волги”, длится ролик более 40 минут. ГАЗ-24 в СССР и РФ пользовался значительным спросом, однако большинство сохранившихся моделей сейчас пребывают не в лучшем состоянии. Авторы видео отметили, что у них не было предусмотрено бюджета на ремонт, они просто пытались привести транспорт в более достойный вид и спасти все детали, с которыми возможно работать. Часть конструкции все же пришлось заменить.

В финале “Волга” предстала перед зрителем в куда более презентабельном виде. Не исключено, что теперь обзавестись таким уникальным экземпляром автомобиля выразит какой-нибудь коллекционер “раритетного” транспорта, но о стоимости авто, как и возможности его продажи, данных нет.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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