Полина Гагарина на китайском телешоу исполнила композицию Виктора Цоя
Полина Гагарина побывала на одном из китайских телешоу, где исполнила композицию Виктора Цоя. Соответствующий пост отечественная певица разместила на своей странице в Instagram.
После длительного отдыха на Мальдивах в компании мужа Полина Гагарина решила вернуться к работе, отправившись в Китай. В соцсети певица также опубликовал ролик, под которым отметила, что побывала на одном из местных телешоу, успев не только отрепетировать номер, но и выступить с ним. Пока звезда не хочет озвучивать результат, но признается, что получила теплый прием. Выпуск с ее участием должен увидеть мир уже через неделю, и знаменитости пообещали, что она станет известной в Поднебесной. “Проверим”, — озвучила свою позицию исполнительница.
Для китайской аудитории Полина Гагарина исполнила композицию “Кукушка”, которую прежде пел Виктор Цой из группы “Кино”. Фолловеры страницы певицы убеждены, что их кумир наверняка покорит аудиторию даже в Восточной Азии благодаря своему таланту.
После длительного отдыха на Мальдивах в компании мужа Полина Гагарина решила вернуться к работе, отправившись в Китай. В соцсети певица также опубликовал ролик, под которым отметила, что побывала на одном из местных телешоу, успев не только отрепетировать номер, но и выступить с ним. Пока звезда не хочет озвучивать результат, но признается, что получила теплый прием. Выпуск с ее участием должен увидеть мир уже через неделю, и знаменитости пообещали, что она станет известной в Поднебесной. “Проверим”, — озвучила свою позицию исполнительница.
Для китайской аудитории Полина Гагарина исполнила композицию “Кукушка”, которую прежде пел Виктор Цой из группы “Кино”. Фолловеры страницы певицы убеждены, что их кумир наверняка покорит аудиторию даже в Восточной Азии благодаря своему таланту.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:37