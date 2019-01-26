Полина Гагарина на китайском телешоу исполнила композицию Виктора Цоя

После длительного отдыха на Мальдивах в компании мужа Полина Гагарина решила вернуться к работе, отправившись в Китай. В соцсети певица также опубликовал ролик, под которым отметила, что побывала на одном из местных телешоу, успев не только отрепетировать номер, но и выступить с ним. Пока звезда не хочет озвучивать результат, но признается, что получила теплый прием. Выпуск с ее участием должен увидеть мир уже через неделю, и знаменитости пообещали, что она станет известной в Поднебесной. “Проверим”, — озвучила свою позицию исполнительница.Для китайской аудитории Полина Гагарина исполнила композицию “Кукушка”, которую прежде пел Виктор Цой из группы “Кино”. Фолловеры страницы певицы убеждены, что их кумир наверняка покорит аудиторию даже в Восточной Азии благодаря своему таланту.