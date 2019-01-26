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Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа опровергла связь с Владом Соколовским

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа заявила, что никогда не имела интимных отношений с экс-супругом Риты Дакоты – Владом Соколовским.

По словам телезнаменитости, Айза Анохина намерено портит ей репутацию.

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа опровергла связь с Владом Соколовским

Не секрет, что Анохина по-прежнему злиться на Соколовского за то, что он изменял ее лучшей подруге певице Дакоте. Несколько часов назад она заявила, что у нее есть подтвержденная информация, что у Влада была связь с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей. Причем происходило все это, когда Рита находилась в интересном положении.

По словам Айзы, она знала об этом уже давно, но молчала, так как не хотела причинить невыносимую боль своей беременной подруге. Однако сейчас, после того, как Влад и Рита развелись, она решила рассказать всем и каждому обо всех интрижках Соколовского.

Как оказалось, близкие приятели бизнесвумен отдыхали в той же загородной гостинице, где находилась и Катя, к которой ночью на несколько часов приезжал Влад. На данный момент Айза не верит Владу, который, по его словам, жалеет обо всем, что сделал и о том, сколько боли причинил Рите.

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа опровергла связь с Владом Соколовским

Нужно сказать, что после высказываний Анохиной Жужа не стала молчать и заявила, что никогда не имела связь с Соколовским, а также подчеркнула, что Айза оклеветала ее из-за ее бывшей подруги Ксении Бородиной.

Бывшая ведущая «Дома-2» заявила в разговоре с Super, что Бородина и Анохина намерено пытаются испортить ей репутацию, так как уже давно «точат зуб на нее».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:15

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