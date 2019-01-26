Бывшая любовница Егора Крида рассказала об их романе во время съемок “Холостяка”





Подозрения в романе появились еще в минувшем году, когда модель в своем микроблоге показала фото мужской руки. Благодаря тату пользователи вычислили, что она принадлежит Егору Криду. Сам артист комментировать ситуацию не стал, а его подруга объяснила, что познакомилась с певцом в Тюмени, где он узнал ее номер, а затем они начали общаться. Длились отношения якобы в течение двух лет, притом и в тот период, когда проходили съемки скандального “Холостяка” с участием Крида.Многие поклонники оказались поражены обману со стороны кумира. Благодаря подсчетам они выяснили, что в момент участия в телешоу Егор Крид на самом деле не находился в поисках девушки, имея возлюбленную.Намекнула экс-подруга артиста и на то, что у “Холостяка” имеется сценарий, где участникам приходится подписывать документы о неразглашении некоторых обстоятельств. Рассталась модель с Егором Кридом из-за измены с его стороны.