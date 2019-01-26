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Дети Ларисы Гузеевой проведали мать на съемочной площадке

Дети Ларисы Гузеевой решили проведать свою звездную мать, посетив съемочную площадку. Снимками в компании наследников телеведущая поделилась на личной странице в сети Instagram.
Дети Ларисы Гузеевой проведали мать на съемочной площадке

Минувший год для Ларисы Гузеевой стал непростым, в том числе из-за смерти матери. В последнее время знаменитость много времени уделяет работе, и некоторые поклонники волнуются на этот счет, призывая кумира чаще отдыхать. Опорой для теледивы являются ее наследники, и накануне Гузеева встретилась с детьми на съемочной площадке, куда они приехали, чтобы увидеться с родительницей и поддержать ее.
Дети Ларисы Гузеевой проведали мать на съемочной площадке

В своем профиле в соцсети звезда выразила радость от того, что ее решили навестить сын и дочь. Лариса Гузеева тепло обнимает наследников, а сам трогательный кадр вызвал среди фолловеров страницы телеведущей широкие обсуждения. В частности, публика отмечала, что дети их кумира быстро выросли и стали похожи на знаменитую родственницу. Пост собрал более 64 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:16

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