Дети Ларисы Гузеевой проведали мать на съемочной площадке





Минувший год для Ларисы Гузеевой стал непростым, в том числе из-за смерти матери. В последнее время знаменитость много времени уделяет работе, и некоторые поклонники волнуются на этот счет, призывая кумира чаще отдыхать. Опорой для теледивы являются ее наследники, и накануне Гузеева встретилась с детьми на съемочной площадке, куда они приехали, чтобы увидеться с родительницей и поддержать ее.В своем профиле в соцсети звезда выразила радость от того, что ее решили навестить сын и дочь. Лариса Гузеева тепло обнимает наследников, а сам трогательный кадр вызвал среди фолловеров страницы телеведущей широкие обсуждения. В частности, публика отмечала, что дети их кумира быстро выросли и стали похожи на знаменитую родственницу. Пост собрал более 64 тысяч отметок "Мне нравится".