АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

В США зафиксированы массовые маневры военных спутников

Российские специалисты из Астрокосмического научного центра заявили, что в США зафиксированы массовые маневры военных спутников. Данные действия проводятся за изменением объектов слежения военной направленности.
В США зафиксированы массовые маневры военных спутников

За 2 года с 2014 по 2016 годы на орбите начали работу несколько новых американских спутников, которые действуют по задачам ВВС США. По данным создателей аппаратов, они находятся выше или ниже отметки в 35 тыс. км, что является высотой геостационарной орбиты. Военные спутники следят за другими объектами с использованием оптической и электронной аппаратуры.

В последнее время российские ученые заметили передвижения в массовом порядке космической техники США. Так, одним из военных объектов, который работает в космосе с 2014 года, было совершено 400 маневров. Он приближался к американскому аппарату связи, а после поломки главного двигателя поднимался до орбиты при помощи резервных моторов. Другой аппарат маневрировал в сторону военного спутника WGS-4.

Отметим, что в прошлом году политик Илем Поблет, контролирующий вооружение, высказала обвинения в адрес России из-за маневра аппаратов на орбите. Осенью 2017 года был запущен спутник-инспектор, и его поведение Поблет показалось нетипичным. Она отметила, что это может быть аппарат противоспутникового действия.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Водостойкий микрофлюидный чип помог
В Беларуси автомастерская превратила
В США зафиксированы массовые маневры
Полина Гагарина на китайском телешоу
Ксения Бородина ответила на обвинения
Бывшая любовница Егора Крида рассказала
Дети Ларисы Гузеевой проведали мать на
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа
Немецкая журналистка отказалась считать
Владимир Машков удостоен “Золотого
Анастасия Волочкова поделилась снимками
Трихологи рассказали об основных
Матильда Шнурова ликвидирует ресторан
Сестры Бузовы отписались друг от друга
Ученые из Китая воспроизвели вкус рыбы
В Сети набирает популярность видео
Ученые: Аспирин и ибупрофен могут
Катя Лель рассказала о своем контакте
Ученые обнаружили связь между
Звезда «Реальных пацанов» Антон
Звезда "Дома-2" Александра Черно просит
Учёные обнаружили очаги повышенного
Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов
Маргарита Марсо объяснила, почему она
Платежная система QIWI подверглась
Компания Facebook хочет объединить чаты
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают
Учёные озвучили рекомендации,
Сервис Spotify получил новую функцию
Volkswagen выпустил 5-миллионный Tiguan
Просмотреть все новости