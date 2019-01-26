В США зафиксированы массовые маневры военных спутников





За 2 года с 2014 по 2016 годы на орбите начали работу несколько новых американских спутников, которые действуют по задачам ВВС США. По данным создателей аппаратов, они находятся выше или ниже отметки в 35 тыс. км, что является высотой геостационарной орбиты. Военные спутники следят за другими объектами с использованием оптической и электронной аппаратуры.В последнее время российские ученые заметили передвижения в массовом порядке космической техники США. Так, одним из военных объектов, который работает в космосе с 2014 года, было совершено 400 маневров. Он приближался к американскому аппарату связи, а после поломки главного двигателя поднимался до орбиты при помощи резервных моторов. Другой аппарат маневрировал в сторону военного спутника WGS-4.Отметим, что в прошлом году политик Илем Поблет, контролирующий вооружение, высказала обвинения в адрес России из-за маневра аппаратов на орбите. Осенью 2017 года был запущен спутник-инспектор, и его поведение Поблет показалось нетипичным. Она отметила, что это может быть аппарат противоспутникового действия.