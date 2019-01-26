Немецкая журналистка отказалась считать героями жертв блокады Ленинграда





В статье журналистка подвергла критике парад, который запланирован на 27 января в честь 75-годовщины освобождения города. Это, по ее мнению, указывает, что трагедия преподносится, как торжество. Бигальке считает, что неправильно считать жителей города героями, противостоявшими немцам. Тем более, что население еле держалось на ногах и ело даже кошек.Героизация в России происходит на фоне того, что в Германии стараются не упоминать о трагедии. Журналист написала, что жертвы блокады показываются героями, чтобы оправдать жертвы, отданные для победы, и создается ощущение, что они массово гибли от голода добровольно. Ленинград был под блокадой 872 дня. В России каждый год к дню ее окончания 27 января проводятся массовые мероприятия.