Владимир Машков удостоен “Золотого орла” за главную роль в фильме “Движение вверх”





Проводились ОИ на территории немецкого города в 1972 году. В рамках спортивного состязания представлявшим СССР баскетболистам удалось одержать первенство над многочисленными соперниками. Еще в 2018 году картина “Движение вверх” успела оказаться настоящей сенсацией, став наиболее ярким событием в отечественной киноиндустрии, а также принеся своим создателям рекордные для отечественного кинопроката кассовые сборы. В итоге на премию “Золотой орел” были номинированы многие члены команды, задействованной в работе над “Движением вверх”.За лучшую ведущую роль, по заявлениям СМИ, статуэтку смог получить Владимир Машков. В проекте ему достался образ Владимира Кондрашина, выступавшего тренером советской команды. Именно он стал тем, кто привел баскетболистов к желанной победе.