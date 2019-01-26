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Сестры Бузовы отписались друг от друга в Instagram

Ольга и Анна Бузовы настолько сильно увлеклись виртуальной жизнью, что поругавшись на совместном отдыхе, тут же решили отписаться друг от друга в социальных сетях.

Старшая сестра никогда не скрывала от поклонников, что старается использовать по максимуму славу и богатство, которое ей удалось заполучить благодаря своему упорному труду. Вполне вероятно, что именно поэтому в последнее время Ольга только то и делает, что отдыхает.

Сестры Бузовы отписались друг от друга в Instagram

Не успел 2019 год начаться, а сестрички Бузовы уже успели устроить себе отпуск на Мальдивах, который по приезду в Москву тут же решили продолжить, и отправились в компании еще нескольких близких подруг в Куршевель.

Нужно сказать, что многих интернет-пользователей до сих пор удивляет то, как новоявленной певице удается записывать огромнейшее количество Stories даже в лыжной экипировке и при спуске с горы.

Сестры Бузовы отписались друг от друга в Instagram

На днях Бузова-старшая пожаловалась фанатам, что во Франции не все проходило так, как ей того хотелось. По словам певицы, ей даже пришлось уехать из сказочного курорта и вернуться в столицу. Спустя несколько часов пользователи Instagram заметили, что Анна и Ольга отписались друг от друга.

И несмотря даже на то, что девушки практически сразу же поспешили исправить это, внимательные фолловеры не оставили момент незамеченным. Один за другим читатели принялись интересоваться у сестричек Бузовых, из-за чего они поссорились, что даже отписались друг от друга. Впрочем, Анна и Ольга продолжают хранить молчание и отказываются отвечать на подобные вопросы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:44

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