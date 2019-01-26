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В Сети набирает популярность видео танца plus size-модели Эшли Грэм

На просторах Сети набирает популярность новое видео с участием модели plus size Эшли Грэм, где знаменитость устроила зажигательные танцы. Соответствующий ролик звезда разместила в личном профиле в Instagram.
В Сети набирает популярность видео танца plus size-модели Эшли Грэм

На новом ролике Эшли Грэм кокетливо танцует на камеру, но благодаря наряду знаменитости внимание аудитории оказалось преимущественно приковано к пышному бюсту кумира. Сама plus size-модель отметила, что хотя она и не наиболее талантливый исполнитель, ее наверняка можно отнести к самым уверенным в собственных силах особам. Всего спустя семь часов с момента публикации просмотреть видео на странице Эшли Грэм успели свыше 900 тысяч пользователей Сети, оставив сотни комментариев.

Большинство отзывов оказались положительными, публика начала расхваливать танцы модели, а также ее внешний вид, восхищаясь формами кумира. Ряд комплиментов, в частности, достался непосредственно пышному бюсту автора публикации.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:37

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