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Анастасия Волочкова поделилась снимками с клоуном Ричардом Барбером

Анастасия Волочкова сделала фото, на которых она позирует в компании клоуна Ричарда Барбера. Соответствующий пост отечественная балерина разместила на своей странице в сети Instagram.
Анастасия Волочкова поделилась снимками с клоуном Ричардом Барбером

На личной странице Анастасия Волочкова разместила публикацию, рассказав, что накануне встретилась с одним из наиболее известных в Лос-Анджелесе клоунов. Рядом с балериной позирует Ричард Барбер, которого сама отечественная знаменитость считает “милым”. Она отметила, что на клоуне совсем не маска, как могло показаться на первый взгляд, а татуаж. В таком виде американец ходит уже свыше десяти лет. С артистом Волочкова встретилась во время совместных съемок, на которых Барбер признался теледиве в любви. Он впервые посетил Россию, однако новые знакомые уже запланировали совместный номер, где свои силы объединят балерина и клоун.

В завершении Анастасия Волочкова призналась, что ей было трудно не обнять своего коллегу по съемкам, а публика уже предвкушает интересное зрелище после совместной работы артистов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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