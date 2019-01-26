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Матильда Шнурова ликвидирует ресторан “Кококо” в Петербурге

Матильда Шнурова приступила к ликвидации ресторана “Кококо”, находящегося в Санкт-Петербурге. Указанное заведение бизнес-леди досталось после развода с фронтменом “Ленинграда” Сергеем Шнуровым.
Матильда Шнурова ликвидирует ресторан “Кококо” в Петербурге

По данным СМИ, ликвидатором “Кококо” выступает непосредственно Матильда Шнурова. При этом экс-супруга Сергея Шнурова не намерена окончательно бросать ресторанный бизнес. По тому же адресу она успела зарегистрировать точку “Новая русская кухня”. Отмечается, что в работу закрываемого ресторана в Петербурге экс-возлюбленная лидера “Ленинграда” вложила немало сил и средств. Меню ее заведения основывалось на фермерских продуктах, а также там были и другие угощения, например, варенье из сосновых шишек или хлеб без глютена.
Матильда Шнурова ликвидирует ресторан “Кококо” в Петербурге

Информации о причинах закрытия в Северной столице “Кококо” не предоставляется. При этом некоторые источники предполагают, что данный бизнес мог со временем стать не слишком прибыльным для Матильды Шнуровой, в связи с чем она и решилась на перемены.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

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