Матильда Шнурова ликвидирует ресторан “Кококо” в Петербурге





По данным СМИ, ликвидатором “Кококо” выступает непосредственно Матильда Шнурова. При этом экс-супруга Сергея Шнурова не намерена окончательно бросать ресторанный бизнес. По тому же адресу она успела зарегистрировать точку “Новая русская кухня”. Отмечается, что в работу закрываемого ресторана в Петербурге экс-возлюбленная лидера “Ленинграда” вложила немало сил и средств. Меню ее заведения основывалось на фермерских продуктах, а также там были и другие угощения, например, варенье из сосновых шишек или хлеб без глютена.Информации о причинах закрытия в Северной столице “Кококо” не предоставляется. При этом некоторые источники предполагают, что данный бизнес мог со временем стать не слишком прибыльным для Матильды Шнуровой, в связи с чем она и решилась на перемены.